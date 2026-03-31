Російські військові

Реклама

Російський ультранаціоналістичний сегмент охопила паніка: через успішні удари ЗСУ по стратегічних об’єктах РФ та економічне виснаження, прихильники війни почали відкрито заявляти про неминучу поразку та підготовку Кремля до «ганебного миру».

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Приречені на поразку»: аналітика відчаю

За даними експертів, здатність України завдавати РФ дедалі більших збитків викликає дедалі більше занепокоєння в інформаційному просторі ультранаціоналістів. Один із впливових російських воєнних коментаторів прямо визнав: економічний потенціал Заходу в рази перевищує російський.

Реклама

Україна за підтримки Заходу масштабує атаки, використовуючи сотні безпілотників одночасно. Росія не здатна виробляти стільки ракет-перехоплювачів, щоб протистояти цьому, зазначають мілблогери.

Окупанти вважають себе «приреченими на поразку» і закликають негайно «вирішувати проблему закінчення війни».

Радикали стверджують, що Кремль політично не готовий до масштабного стратегічного наступу, тому за лаштунками вже готує грунт для капітуляції на умовах «ганебного миру».

Економічний нокдаун: Балтійський флот і нафта

Причиною чергового сплеску песимізму стали успішні удари України по паливній інфраструктурі РФ у Балтійському морі.

Реклама

«Удари по балтійських портах РФ, що розпочалися 24 березня, вже зупинили значну частину російського експорту нафти. Зокрема, паралізовано роботу Приморська — найбільшого нафтоекспортуючого порту Росії на Балтиці», — зазначають в ISW з посиланням на дані Міноборони України.

Чому це важливо?

ISW наголошує: колись монолітний рух «Z-патріотів» починає тріщати. Усвідомлення того, що Росія не може конкурувати з ресурсами Заходу, змушує навіть найбільш радикальних прихильників агресії шукати вихід із війни, яку вони ще вчора закликали вести «до переможного кінця».

Заворушення в РФ

У Росії почався бунт після ударів по важливих портах

Раніше ми писали про те, що в Росії почався бунт після ударів по важливих портах. Останніми днями на території країни-агресорки Росії були атаковані порти та важливі НПЗ. У Мережі з’явилися відео заворушень робітників в Усть-Луги, що у Ленінградській області. За даними ресурсів, вночі проти 27 березня бунт стався в порту, який напередодні атакували Сили оборони України. Зазначається, що невдоволення розпочалося серед робітників, більшість з яких мігранти. Їх нібито не пустили на зміну. Після цього розпочалися сутички з охороною терміналу. На одному з відео видно, як автомобіль на великій швидкості, ймовірно, охоронців влетів у натовп людей. За інформацією телеграм-каналу, чимало людей затримали поліція та спецпризначенці ОМОНу.

Бунт у армії РФ: окупанти почали масовий саботаж

Крім того, за даними партизанського руху АТЕШ, у підрозділах ЗС РФ, що воюють у Донецькій області, назріває хвиля непокори через наказ перейти на підконтрольний спецслужбам месенджер «MAX». Окупанти побоюються тотального стеження та кримінальних справ.