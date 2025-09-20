Російський винищувач МіГ-31К / © Associated Press

Реклама

В Міністерстві оборони Росії заперечують, що їхні винищувачі порушили простір Естонії.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву.

У повідомленні йдеться, що російські винищувачі не порушували повітряний простір Естонії і пролітали над нейтральними водами Балтійського моря, прямуючи з північного заходу Росії до російської балтійської ексклави Калінінград, заявило в суботу вранці Міністерство оборони Росії.

Реклама

«Політ був здійснений у суворій відповідності до міжнародних правил, що регулюють повітряний простір, без порушення кордонів інших держав, що підтверджено незалежними перевірками», — заявило Міноборони Росії про три винищувачі МіГ-31.

У заяві зазначили, що під час польоту російські літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії.

«Маршрут, яким летіли винищувачі з північно-західного російського регіону Карелія, пролягав над нейтральними водами Балтійського моря на відстані понад 3 км від острова Вайндлоо, який розташований біля узбережжя Естонії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Естонія висловила рішучий протест Росії через порушення свого повітряного простору. Такі, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного РФ для вручення ноти протесту. Голова МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.

Реклама

Інцидент стався трохи більше ніж через тиждень після того, як понад 20 російських безпілотників увійшли в повітряний простір Польщі, деякі з них були збиті літаками НАТО.

Крім того, на латвійському узбережжі виявили уламок російського дрона. Черговий інцидент з російським дроном на території Латвії підкреслює зростання загрозу для країн Балтії та НАТО.