В Росії зруйнувався гірськолижний комплекс, є постраждалі (фото)

Реклама

У Красногорську, що під Москвою, частково обвалився всесезонний гірськолижний комплекс «Снежком». Внаслідок події постраждали двоє людей, а понад 100 автомобілів отримали пошкодження.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними джерел, один із постраждалих оглянутий лікарями на місці та від госпіталізації відмовився. Другого потерпілого бригада швидкої допомоги доставила до травматологічного пункту для надання медичної допомоги.

Реклама

У сусідніх будинках також були вибиті вікна. Одна з місцевих жительок отримала поріз носа уламками скла, проте від госпіталізації відмовилася.

Розбір комплексу розпочався влітку 2024 року після визнання будівлі аварійною через порушення конструкції купола та металевих ферм, які створювали загрозу обвалу.

Під час демонтажу виникли проблеми через масивність і складність металевих конструкцій: вага деяких секцій перевищувала десятки тонн. Роботи неодноразово зупинялися для перевірки навантаження та коригування техніки безпеки. Наразі будівля ще повністю не розібрана.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на гірськолижному курорті Росії зійшла лавина і знесла будинки з туристами.