В російській Уфі спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі: відвідувачі зайнялися мародерством (відео)

У столиці російської Башкирії загорівся великий ТРЦ, вогонь охопив територію площею майже 5,5 тисяч квадратних метрів.

Увечері в п’ятницю, 9 вересня, у російському місті Уфі, яке є столицею регіону Башкирія, загорівся торгово-розважальний центр "Меркурій". У той час, коли продавці рятували свій товар, дехто з відвідувачів теж взявся виносити із вогню, зокрема, шуби, але зовсім не із благими намірами.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відповідне відео.

Полум’я дуже швидко охопило територію площею 1,5 тисячі квадратних метрів і перекинулося на парковку. Люди масово вибігали надвір, продавці рятували товар від вогню.

Як свідчать зняті кадри, попри встановлені скрізь камери спостереження, дехто з відвідувачів скористався нагодою і взявся “допомагати” порятунку, виносячи з торгового залу, зокрема, шуби.

До гасіння пожежі було залучено 78 рятувальників та 28 одиниць техніки. Інформація про постраждалих наразі невідома.

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Пожежу вдалося локалізувати, коли вона охопила площу 5,4 тисячі квадратних метрів. Попередньо її причиною стало коротке замикання.

Нагадаємо, раніше на півночі Москви загорівся склад з магазинами. Пожежа сягнула величезних масштабів.

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