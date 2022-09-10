В російській Уфі спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі: відвідувачі зайнялися мародерством (відео)

У столиці російської Башкирії загорівся великий ТРЦ, вогонь охопив територію площею майже 5,5 тисяч квадратних метрів.
Увечері в п’ятницю, 9 вересня, у російському місті Уфі, яке є столицею регіону Башкирія, загорівся торгово-розважальний центр "Меркурій". У той час, коли продавці рятували свій товар, дехто з відвідувачів теж взявся виносити із вогню, зокрема, шуби, але зовсім не із благими намірами.
Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відповідне відео.
Полум’я дуже швидко охопило територію площею 1,5 тисячі квадратних метрів і перекинулося на парковку. Люди масово вибігали надвір, продавці рятували товар від вогню.
Як свідчать зняті кадри, попри встановлені скрізь камери спостереження, дехто з відвідувачів скористався нагодою і взявся “допомагати” порятунку, виносячи з торгового залу, зокрема, шуби.
До гасіння пожежі було залучено 78 рятувальників та 28 одиниць техніки. Інформація про постраждалих наразі невідома.
Пожежу вдалося локалізувати, коли вона охопила площу 5,4 тисячі квадратних метрів. Попередньо її причиною стало коротке замикання.
Нагадаємо, раніше на півночі Москви загорівся склад з магазинами. Пожежа сягнула величезних масштабів.
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