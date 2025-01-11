В російському Енгельсі третю добу намагаються загасити пожежу на нафтобазі (відео)

Хмара диму від палаючої нафтобази в Енгельсі продовжує накривати місто

В Енгельсі Саратовської області Росії вже третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, яка виникла внаслідок атаки дронів Сил оборони України.

Про це повідомив очільник Саратовської області Роман Бусаргін.

За його словами, площа пожежі на нафтобазі, розташованій на військовому аеродромі "Енгельс-2", зменшилася на 80%. Він додав, що рівень диму знизився. Втім, процес вигоряння палива триває.

В російському Енгельсі вже третю добу палає нафтобаза

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 8 січня атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" у Енгельсі Саратовської області Росії.

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