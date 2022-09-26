В російському Іжевську невідомий відкрив стрілянину в школі, поранив дітей і сам застрелився - ЗМІ

В російському місті Іжевськ невідомий зі зброєю проник до школи №88, де відкрив стрілянину.
За попередніми даними, є постраждалі.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Стрілок з іжевської школи спочатку вистрілив у охоронців, а потім почав стріляти у дітей. За словами очевидців, у школі було чути стрілянину, а потім вона стихла", - йдеться у повідомленні.
Нападника описують як "чоловіка у чорному".
"Коли він відкрив стрілянину, діти закрилися по кабінетах. Нападник убив охоронця, пройшов далі і почав стріляти по дітях", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, відомо про щонайменше 10 поранених дітей.
"Під час стрілянини в іжевській школі постраждали щонайменше 10 дітей. Більшість з них - першокласники. Діти отримали травми, зокрема вистрибуючи з вікон. Чоловік, який напав на школу, застрелився в 403 кабінеті на четвертому поверсі", - пише Baza.
Читайте також: