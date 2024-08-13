В російському Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа: дим було видно за кілька кілометрів

У російському Єкатеринбурзі спалахнула дуже сильна пожежа.

Про це повідомили у соціальних мережах.

Вибух був настільки потужним у Єкатеринбурзі, що з різних куточків міста видно сильну пожежу.

Очевидці розповіли, що неподалік вулиці Металургів у Єкатеринбурзі було чути гучний вибух, після чого місцеві побачили язики полум'я. Заграва від пожежі та дим було видно за кілька кілометрів. На цей час немає чіткої інформації про подію.

Палає житловий будинок на площі 250 квадратів. Наразі інформації про постраждалих немає.

Рятувальники намагаються загасити полум'я.

Пізніше стало відомо, що будинок в Єкатеринбурзі належить місцевій екоактивістці. Вона припускає, що будівництво могли підпалити її недоброзичливці.

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, в окупованих містах Луганськ та Макіївка прогриміли потужні вибухи та спалахнула пожежа.

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