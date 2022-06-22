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В Ростовській області на території нафтопереробного заводу стався вибух (відео)

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В Ростовській області на території нафтопереробного заводу стався вибух (відео)

Фото: соцмережі

В Ростовській області, де напередодні через незграбні днії пілота впав російський штурмовик Су-25, горить  нафтопереробний завод.

За даними рятувальників, вогонь охопив 50 “квадратів” території.

Інформація про пожежу стала розповсюджуватися соцмережами.

Як повідомляється, пожежа сталася у теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Загрози розповсюдження вогню немає. Ніхто не постраждав.

Проте дим від вогню було видно за багато кілометрів від місця пригоди. Пожежа могла статися після прольоту над заводом невідомого безпілотника.

Нагадаємо, що в Ростовській області через незграбні дії пілота впав штурмовик Су-25.

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