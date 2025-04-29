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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В РПЦ обрали нових кураторів для "розхитування" України: деталі від розвідки

Під прикриттям релігійної співпраці РПЦ продовжує бути інструментом гібридного впливу Росії для дестабілізації ситуації в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Нові куратори РПЦ для роботи по Україні

Нові куратори РПЦ для роботи по Україні / © ГУР Міноборони

Російська влада надалі намагається розхитати єдність українського суспільства. Для втілення своїх політичних інтересів Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ідей «русского міра» в Україні.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З РПЦ кураторами для роботи щодо України стали:

  • митрополит Антоній (Антон Сєврюк) — голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, наближений до патріарха Кирила. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси Росії під виглядом церковної дипломатії;

  • митрополит Діонісій (Петро Порубай) — митрополит омський і таврійський, активний пропагандист ідеології Кремля та концепції «русского міра»;

  • митрополит Павел (Георгій Пономарьов) — патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу РПЦ у країнах ближнього закордоння;

  • митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков) — голова санкт-петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із російськими силовими структурами. Він є активним учасником реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.

Які завдання мають ці куратори?

За даними української розвідки, згадані діячі з РПЦ мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, керівний центр яких розташований у Росії, та іншими проросійськими елементами в Україні. Куратори повинні передавати їм вказівки від спецслужб та контролювати вчинення провокацій в інтересах російської влади.

«Під прикриттям „релігійної співпраці“ рпц продовжує виконувати функції інструмента гібридного впливу росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні», — резюмували в ГУР.

Нагадаємо, у січні українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді Вадиму Новинському — екснардепу від проросійської партії «Опозиційний блок» та «куратору» РПЦ в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
470
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