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В РПЦ обрали нових кураторів для "розхитування" України: деталі від розвідки
Під прикриттям релігійної співпраці РПЦ продовжує бути інструментом гібридного впливу Росії для дестабілізації ситуації в Україні.
Російська влада надалі намагається розхитати єдність українського суспільства. Для втілення своїх політичних інтересів Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ідей «русского міра» в Україні.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
З РПЦ кураторами для роботи щодо України стали:
митрополит Антоній (Антон Сєврюк) — голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, наближений до патріарха Кирила. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси Росії під виглядом церковної дипломатії;
митрополит Діонісій (Петро Порубай) — митрополит омський і таврійський, активний пропагандист ідеології Кремля та концепції «русского міра»;
митрополит Павел (Георгій Пономарьов) — патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу РПЦ у країнах ближнього закордоння;
митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков) — голова санкт-петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із російськими силовими структурами. Він є активним учасником реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.
Які завдання мають ці куратори?
За даними української розвідки, згадані діячі з РПЦ мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, керівний центр яких розташований у Росії, та іншими проросійськими елементами в Україні. Куратори повинні передавати їм вказівки від спецслужб та контролювати вчинення провокацій в інтересах російської влади.
«Під прикриттям „релігійної співпраці“ рпц продовжує виконувати функції інструмента гібридного впливу росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні», — резюмували в ГУР.
Нагадаємо, у січні українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді Вадиму Новинському — екснардепу від проросійської партії «Опозиційний блок» та «куратору» РПЦ в Україні.