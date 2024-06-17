В Румунії автобус з українцями потрапив в серйозну ДТП: з'явилися нові подробиці

В Румунії напередодні вночі автобус з українцями потрапив в ДТП. Внаслідок чого чотири людини потрапили до лікарні. Пізніше стало відомо, що в транспортному засобі перебували понад 40 дітей.

Про це повідомила консульська представниця Вікторія Ші.

Як зазначається, аварія сталася на залізничному переїзді в місцевості Торі-Верде-Міхай Вітязу, повіт Констанца, о 03:30 ночі. Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою.

“15 осіб отримали медичну допомогу на місці. Четверо осіб, з яких двох дітей, госпіталізували в лікарню. 49 осіб не потребували госпіталізації та були розміщені в спортивному залі міста Невода та забезпечені усім необхідним. Посольство України в Румунії негайно після ДТП перебувало на постійному зв'язку з румунським міністерством надзвичайних ситуацій, поліцією та лікарями. Українські консули та румунські рятувальники надали всю необхідну допомогу”, - розповіла Вікторія Ші.

Нагадаємо, що у Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП.

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