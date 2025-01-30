В Румунії оголошували повітряну тривогу дві ночі поспіль через російську атаку на Україну

Проникнення повітряних цілей у повітряний простір Румунії — не зафіксовано.

У ніч проти 30 січня мешканці північного повіту Тулча в Румунії отримали повідомлення про повітряну тривогу через загрозу атаки російського безпілотника поблизу кордону з Україною.

Про це повідомило Міноборони Румунії.

Там зазначили, що системи спостереження зафіксували безпілотники в повітряному просторі України, поблизу кордону.

"Унаслідок ситуації, що склалася, два літаки F-16 ВПС Румунії, розташовані в бойовій службі авіаційної поліції, злетіли з 86-ї авіабази в Борчеа близько 3:40 (за місцевим часом — ред.). Літаки повернуться на базу близько 5:00", — зазначили у відомстві.

Тривога тривала 90 хвилин. Подібне повідомлення надійшло і в ніч з вівторка на середу, коли Росія атакувала інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. Тоді два винищувачі F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря.

"Дані, надані радіолокаційними системами ВПС Румунії, не вказують на проникнення спостережуваних повітряних цілей у національний повітряний простір", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня російський дрон залетів до Румунії.

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