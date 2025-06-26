ДТП з українцями в Румунії. Фото Libertatea

У середу, 25 червня, в напрямку Констанци (Румунія) сталася ДТП за участю автобуса, у якому перебували 55 українців.

Про це повідомляє Ziua de Constanta.

Автобус з 55 громадянами України, включаючи дітей, перекинувся. У салоні перебували 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей. Попереднє розслідування показує, що водій втратив контроль над кермом, і автобус перекинувся.

ДТП з українцями в Румунії. Фото Аntena3

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кілька людей отримали легкі травми та отримали медичну допомогу на місці. Двох пасажирів було доставлено до лікарні у притомному стані. На щастя, про жертв не повідомлялося.

ДТП з українцями в Румунії. Фото Ziua de Constanta

