- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 12k
- Час на прочитання
- 1 хв
В Румунії перекинувся автобус з 55 українцями — деталі ДТП (фото)
Автобус, повний українців, перекинувся у Румунії. На щастя, обійшлося без загиблих.
У середу, 25 червня, в напрямку Констанци (Румунія) сталася ДТП за участю автобуса, у якому перебували 55 українців.
Про це повідомляє Ziua de Constanta.
Автобус з 55 громадянами України, включаючи дітей, перекинувся. У салоні перебували 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей. Попереднє розслідування показує, що водій втратив контроль над кермом, і автобус перекинувся.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кілька людей отримали легкі травми та отримали медичну допомогу на місці. Двох пасажирів було доставлено до лікарні у притомному стані. На щастя, про жертв не повідомлялося.
Раніше повідомлялося, що в Італії сталася моторошна ДТП, в якій загинула 21-річна біженка з України