Світ
12k
1 хв

В Румунії перекинувся автобус з 55 українцями — деталі ДТП (фото)

Автобус, повний українців, перекинувся у Румунії. На щастя, обійшлося без загиблих.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
ДТП з українцями в Румунії. Фото Libertatea

У середу, 25 червня, в напрямку Констанци (Румунія) сталася ДТП за участю автобуса, у якому перебували 55 українців.

Про це повідомляє Ziua de Constanta.

Автобус з 55 громадянами України, включаючи дітей, перекинувся. У салоні перебували 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей. Попереднє розслідування показує, що водій втратив контроль над кермом, і автобус перекинувся.

ДТП з українцями в Румунії. Фото Аntena3

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кілька людей отримали легкі травми та отримали медичну допомогу на місці. Двох пасажирів було доставлено до лікарні у притомному стані. На щастя, про жертв не повідомлялося.

ДТП з українцями в Румунії. Фото Ziua de Constanta

