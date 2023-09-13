В Румунії повторно викликали російського дипломата після виявлення уламків безпілотника

МЗС вже проінформувало НАТО про інцидент з уламками "Шахеда" та консультується з членами Альянсу.

Міністерство закордонних справ Румунії вчергове викликало голову російської дипмісії після знайдення уламків БПЛА.

Про це йдеться в заяві МЗС Румунії, повідомляє digi24.

В МЗС вкотре наголосили на протесті проти чергового порушення повітряного простору Румунії російськими дронами.

"Міністерство закордонних справ рішуче закликає покласти край неодноразовим нападам на українське населення та цивільну інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку Російської Федерації ситуації з безпекою", - додають там.

Як уточнили в МЗС, відомство терміново викликає очільника дипмісії РФ.

Нагадаємо, 13 вересня після атаки РФ по Одещині на територію Румунії знову впав безпілотник. Уламки БПЛА виявили в районі міст Нуферул і Вікторія Тульчинського повіту.

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