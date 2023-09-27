В Румунії пояснили свої дії щодо українського зерна: прем'єр зробив заяву слідом за Польщею

Румунія не впроваджувала односторонню заборону на імпорт української агропродукції, зокрема зерна як Польща чи Словаччина та Угорщина, адже вважає, що державі потрібно допомагати, поки не закінчиться війна.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю Digi24.ro.

Прем'єр впевнений, що Україні треба допомагати до її перемоги у війні проти Росії. Чолаку наголосив, що його країна відреагувала не так як Польща. Саме тому він допустив ліцензування експорту та імпорту української сільськогосподарської продукції. До цього рішення уряд Румуній прийшов після консультацій з президентом Клаусом Йоганнісом

"Завдяки діалогу ми знайшли цю систему ліцензування експорту з України, щоб фермери були захищені, але ми не придумали заборону, тому що це було б сигналом про те, що ми не хочемо допомагати Україні, а це неправда", - сказав він.

Чолаку також впевнений, що війна між Росією та Україною, це не між Путіним і Зеленським, це війна між диктатором і демократичним світом.

"Можливо, цього року багато румунів менше поїхали у відпустку, тому що були якісь зайві витрати, що були спровоковані цією війною, але ми якось не замислюємося, що відбувається в Україні з тими людьми? І подивимося, що буде з тими людьми", - додав прем'єр.

Нагадаємо, позови України до СОТ щодо зернового конфлікту з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, можуть бути відкликані, однак ці держави та ЄС повинні виконати одну важливу умову.

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