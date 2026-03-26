В Румунії розбився російський безпілотник: що відомо

Російський дрон, збитий українською ППО, увійшов у повітряний простір Румунії на відстань приблизно 4 км, він розбився за 2 км від міста Парчеш, за межами населеного пункту.

Світлана Несчетна
Російський дрон на території Румунії

Російський дрон на території Румунії / Фото: ISU Tulcea

На території Румунії у ніч проти четверга, 26 березня, розбився російський безпілотник, який перед тим був підбитий українською системою протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії.

Як розповіли у румунському оборонному відомстві, російські війська з допомогою дронів атакували цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією.

Два літаки F-16 злетіли для моніторингу повітряної ситуації.

«О 00:44 дрон, збитий українською ППО, увійшов у національний повітряний простір на відстань приблизно 4 кілометри. Дрон розбився за 2 км від міста Парчеш, за межами населеного пункту», — зазначили в румунському Міноборони.

Уламки російського дрона на території Румунії / Фото: ISU Tulcea

На місце події були направлені пожежна машина IGSU та бригади Міністерства національної оборони, які виявили ділянку випаленої рослинності та уламки дрона.

Про матеріальні збитки або жертви не повідомлялося.

Нагадаємо, в Естонії дрон з Росії атакував електростанцію: країна опинилась за крок від блекауту. Влада Естонії називає подію наслідком агресивної війни РФ і попереджає про можливе повторення подібних випадків.

