В Саудівській Аравії до 34 років ув'язнення засудили жінку за репости у Twitter

Жінці було пред’явлено звинувачення через ретвіти та підписки на дисидентів та активістів.

Сальму аль-Шехаб, аспірантку Університету Лідса (один з найбільших університетів Великої Британії - ред.) та матір двох маленьких дітей засудили до 34 років в’язниці за використання соціальної мережі Twitter.

Про це пише видання The Guardian.

34-річній жінці було пред’явлено звинувачення через "ретвіти та підписки на дисидентів та активістів".

За даними видання, спочатку жінка була засуджена до трьох років тюремного ув’язнення за "злочинне використання інтернет-сайту з метою викликати серед громадськості заворушення та дестабілізувати громадянську та національну безпеку".

Сальма аль-Шехаб мала 150 підписників у Instagram та 2497 – у Twitter, і не відігравала жодної важливої ролі у русі місцевих активістів.

Серед твітів про вигорання через Covid-19 та фотографій її маленьких дітей іноді зустрічалися ретвіти саудівських дисидентів, які живуть у вигнанні та закликають до звільнення політичних ув’язнених у королівстві.

За даними ЗМІ, жінка може подати апеляцію. Twitter відмовився коментувати цю справу і не відповів на питання про те, який вплив Саудівська Аравія має на компанію.

Нагадаємо, у Києві затримали жорстокого вбивцю, який розчленував тіло жінки та сховав у валізі.

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