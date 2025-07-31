У Саудівській Аравії атракціон розламався навпіл під час руху: є постраждалі (відео)

В Саудівській Аравії зламався атракціон у парку розваг / © скрін з відео

Реклама

Унаслідок поломки атракціону в парку розваг «Зелена гора» в Саудівській Аравії постраждали щонайменше 23 людини. Інцидент стався в районі Хада поблизу міста Таїф.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Під час руху атракціону «360 градусів» зламалася його центральна стійка. На відео, яке з’явилося в Мережі, видно, як відвідувачі парку розваг насолоджуються катанням, а потім конструкція з гучним тріском розвалюється. Відвідувачі, які перебували в цей момент на атракціоні, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Реклама

За словами очевидців, поломка сталася через механічну несправність. Стійка атракціону раптово відскочила на високій швидкості, травмувавши людей, які сиділи на протилежному боці. Деякі люди випали зі своїх місць, що погіршило ситуацію.

Лікарні в регіоні Таїф одразу оголосили надзвичайний стан. На місце події прибули медичні бригади, рятувальники та сили безпеки. Вони надали першу допомогу постраждалим, а потім доставили їх до лікарень. Наразі відповідні органи проводять розслідування, щоб з’ясувати причини поломки та запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, у Бразилії в автобусі раптово померла 20-річна дівчина. На її тілі правоохоронці виявили 26 мобільних телефонів. Наразі триває розслідування цього дивного випадку.