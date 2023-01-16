В ще одній області Росії бояться "вторгнення" України і почали будувати протитанкові загородження

Протитанкові загородження облаштували у Бєлгородській та Курській областях, які є прикодонними до України.

Влада Брянської області боїться "зіткнення із ЗСУ", а тому почала встановлювати бетонні протитанкові загородження.

Про це інформує російське пропагандистське видання 7х7.

Яким би не був подальший розвиток подій під час війни, будівництво укріплених ліній скрізь, де має місце або може виникнути зіткнення з противником, є необхідним мінімумом облаштування фронту і ближнього тилу", - йдеться на сайті видання.

Так, слідом за Бєлгородською й Курською областями протитанкові загородження почали з'являться у прикордонній з Україною Брянській області. Їх почали будувати восени. Зазначається, що встановлення оборонних споруд у Курській області завершили ще в жовтні.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, мешканці Курської та Бєлгородської областей Росії повідомили про гучні звуки вибухів.

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