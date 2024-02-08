В Шотландії міністр охорони здоров'я пішов у відставку після гучного скандалу з iPad

Міністр охорони здоров’я Шотландії Майкл Метісон подав у відставку. Сталося це після скандалу щодо його відпустки, коли на своєму парламентському iPad він набрав рахунок у 11 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, політик сам прийняв рішення піти у відставку напередодні публікації результатів розслідування, проведеного корпоративним органом шотландського парламенту.

“В моїх інтересах та інтересах уряду, я вирішив піти у відставку, щоб не відвертати увагу від виконання завдань, які стоять на порядку денному”, – заявив Майкл Метісон.

Що цікаво, витрати на iPad, які були оплачені з державного бюджета, були здійснені під час відпустки до Марокко наприкінці 2022 року. В грудні минулого року він міністр визнав, що його сини використовували пристрій для перегляду футболу. Відтоді він повністю сплатив рахунок та вибачився.

Нагадаємо, що країни ЄС готуються до можливого переобрання Трампа та оцінюють ризики.

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