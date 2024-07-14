В Шотландії помер азійський чорний ведмідь з Донеччини, якого врятували ЗСУ

Азійський чорний ведмідь на кличку Ямпіль, який був врятований ЗСУ у жовтні 2022 року на Донеччині, помер у новому притулку в Шотландії.

Про це повідомили у шотландському зоопарку "П’ять сестер".

Як зазначається, ведмідь, якого було врятовано з-під обстрілів на Донеччині та передали у притулок в Шотландії, помер, бо не пережив анестезію. Вона була призначена для лікування тварини.

"З глибоким сумом ми ділимося новиною, що розриває серце, – наш улюблений азійський чорний ведмідь Ямпіль помер. Перед переїздом до нового вольєра йому зробили анестезію для подальшого лікування його проблем зі здоров’ям, через які команда переймалася. На жаль, анестезія для тварин завжди несе ризики. Попри всі зусилля ветеринарної команди, його не змогли реанімувати", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку у ведмежому притулку “Біла скеля”, де ведмідь на прізвисько Ямпіль проживав певний час після порятунку з Донеччини, висловили співчуття щодо його смерті.

“Ямпіль-Боря пішов з життя у своєму новому домі в далекій Шотландії. Він пережив знищення звіринця в Україні через війну двічі – у 2014 та 2022 роках. Протягом цих двох років його оточували турботою, і ми вдячні кожному за докладені зусилля та любов. Це болюча історія, але вона про любов", – написали співробітники притулку.

Нагадаємо, що жителька Донеччини скоригувала ракетний удар по воїнах ЗСУ та раділа смертям захисників.

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