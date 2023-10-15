Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В штаб квартиру ООН у Лівані влучила ракета — офіційна інформація щодо постраждалих

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
723
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В штаб квартиру ООН у Лівані влучила ракета — офіційна інформація щодо постраждалих

Штаб-квартиру тимчасових сил ООН в Лівані було вражено ракетою / Фото: Getty Images

Ніхто з миротворців не постраждав, повідомляють в адміністрації UNIFIL.

Штаб-квартиру тимчасових сил ООН, що розташовано в ліванському місті Ен-Накура на кордоні з Ізраїлем, було вражено ракетою. 

Про це повідомили в UNIFIL.

Зараз ООН перевіряє, звідки випустили цю ракету. 

"Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомили офіційні джерела.

Тим часом 15 жовтня 9 ракет було запущено з території Лівану. Вони перетнули територію Ізраїлю. 5 з них було перехоплено.

Після ракетних атак відбулися напади з використанням стрілецької зброї на ізраїльські військові пости уздовж кордону з Ліваном.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
723
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація