В штаб квартиру ООН у Лівані влучила ракета — офіційна інформація щодо постраждалих

Ніхто з миротворців не постраждав, повідомляють в адміністрації UNIFIL.

Штаб-квартиру тимчасових сил ООН, що розташовано в ліванському місті Ен-Накура на кордоні з Ізраїлем, було вражено ракетою.

Про це повідомили в UNIFIL.

Зараз ООН перевіряє, звідки випустили цю ракету.

"Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомили офіційні джерела.

Тим часом 15 жовтня 9 ракет було запущено з території Лівану. Вони перетнули територію Ізраїлю. 5 з них було перехоплено.

Після ракетних атак відбулися напади з використанням стрілецької зброї на ізраїльські військові пости уздовж кордону з Ліваном.

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