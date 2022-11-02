В США двоє підлітків жорстоко вбили вчительку іспанської та залишили її тіло в місцевому парку. Приводом для цього стала погана оцінка, яку отримали учні.

В штаті Айова двоє підлітки через погану оцінку жорстоко вбили вчительку іспанської мови. Її тіло вони залишили в місцевому парку.

Про це пише видання Daily Mail.

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Як повідомляється, підлітки вбили вчительку іспанської мови через погану оцінку. Жахлива подія сталася ще минулого року, але прокурори розкрили деталі інциденту лише зараз.

Документи були подані перед слуханням. Суддя розгляне аргументи щодо того, чи слід приховувати будь-які докази проти Вілларда Міллера та Джеремі Гудейла, яких звинувачують у вбивстві вчительки іспанської мови Нохеми Грабер у невеликому містечку Ферфілд.

Адвокат Міллера просить суд у Фейрфілді визнати недійсними чотири ордери на обшук і приховати докази в будинку Міллера, коментарі, які він зробив поліції, і інформацію, взяту з його мобільного телефону та платформи соціальних мереж Snapchat.

Тіло жінки було знайдено в парку Ферфілд 3 листопада 2021 року. Воно було заховане під брезентом, тачкою та залізничними шпалами. Її до смерті забили бейсбольною битою. На той момент Міллеру та Гудейлу було по 16 років.

Слідчі встановили, що Міллер зустрівся з вчителькою у середній школі Ферфілда вдень 2 листопада 2021 року, щоб обговорити його погану оцінку в класі.

Пізніше Грабер поїхала на своєму мікроавтобусі до парку, де вона, як відомо, щодня гуляла після школи. Свідки побачили, як її фургон виїжджав із парку менш ніж через годину з двома чоловіками на передньому сидінні.

Спочатку Міллер заперечував будь-яку причетність до зникнення жінки, але пізніше заявив, що знав про все, але не брав участі, згідно з судовими документами.

Він розповів поліції, що справжні вбивці – “мандрівна група дітей у масках” – змусили його надати свою автівку, щоб допомогти перенести її тіло та вивезти її фургон із парку.

Вчителька отримала черепно-мозкову травму, хоча причина смерті не повідомляється. Правоохоронці заявили, що вбивство було навмисним, мотиви наразі не підтверджені.

У документах також стверджувалося, що Міллер і Гудейл обговорювали вбивство в соціальних мережах після того, як це сталося. Але не надали конкретних відомостей про характер цих публікацій.

Тодішні судові документи детально описували масштаб кримінальних позовів проти двох підлітків, які показали, що Міллер зізнався слідчим, що брав участь у вбивстві.

Обох підлітків, яким зараз 17, судили як дорослих. В Айові покарання за вбивство першого ступеня - довічне ув'язнення. Рішення Верховного суду штату Айова вимагають надання неповнолітнім, засудженим навіть за найтяжчі злочини, можливості умовно-дострокового звільнення.

Нагадаємо, що у Ковелі Волинської області 33-річний чоловік жорстоко вбив тещу і тестя. Його визнали неосудним через психічне захворювання.

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