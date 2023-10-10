В Силах оборони Ізраїлю заявили, що ХАМАС прагне втягнути інші країни у війну

Речниця Сил оборони пояснила, що головна мета бойовиків ХАМАСу – "знищити державу Ізраїль та вбити якомога більше євреїв".

Палестинське угруповання ХАМАС закликає арабів з інших країн приєднатися до війни проти Ізраїлю у прагненні знищити якомога більше ізраїльтян.

Про це розповіла речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон у коментарі виданню "Укрінформ".

"Ми бачимо, що ХАМАС із самого початку закликав Хезболлу на півночі, ізраїльських арабів і палестинців у Лівані, Сирії та окрузі Юдеї та Самарії втрутитися в цю війну і допомогти їм", – зазначила Міхельсон.

Вона пояснила, що головна мета бойовиків ХАМАСу – "знищити державу Ізраїль та вбити якомога більше євреїв".

За словами речниці ізраїльських Сил оборони, терористи частково досягли своїх цілей, адже "за одну добу було вбито більше євреїв, ніж за будь-яку іншу добу після завершення Другої світової війни".

Міхельсон також повідомила, що 9 жовтня на територію Ізраїлю з Лівану (на півночі) спромоглися проникнути четверо терористів, не пов’язаних із Хезболлою. Усі вони були невдовзі знищені. І на цей інцидент ЦАГАЛ відповів ударами по інфраструктурі Хезболли на півдні Лівану.

Щодо цілей ізраїльської армії, речниця повідомила, що головне – домогтися, аби "ХАМАС як терористична організація ніколи більше не змогла атакувати Ізраїль".

Нагадаємо, 9 жовтня у ЦАГАЛ повідомили, що на територію Ізраїлю проникли бойовики з Лівану, тож ізраїльські бойові вертольоти завдали ударів по сусідній державі.

Водночас Об’єднані Арабські Емірати попередили Сирію про неприпустимість втручання у війну між ХАМАСом та Ізраїлем.

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