В Словаччині смертельно побили українця: МЗС не виключає мотив етнічної ворожнечі

Українця запідозрили в крадіжці в магазині одягу, після чого його відвели до службового приміщення магазину, де жорстоко побили.

У четвер, 30 січня, у столиці Словаччини Братиславі жорстоко побили бездомного громадянина України. Від зазнаних травм він помер у лікарні наступного дня.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався біля торговельного центру Nivy.

Українця запідозрили в крадіжці в магазині одягу New Yorker, після чого його відвели до службового приміщення магазину. Записи камер відеоспостереження зафіксували, що чоловіка там жорстоко били.

З тяжкими травмами голови та тіла потерпілого госпіталізували, але врятувати його не вдалося – 31 січня він помер у лікарні. Лікарі зазначили, що характер травм може свідчити про напад із використанням зброї.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на загибель українського громадянина в столиці Словаччини. Він заявив, що не можна виключати етнічну ворожнечу як одну з можливих причин злочину.

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"Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину", – наголосив Сибіга.

За його словами, на його доручення українське посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Українська сторона вимагає об’єктивного розслідування та покарання винних.

Нагадаємо, раніше у Польщі напали на українців. Жорстокий напад стався посеред ночі у Варшаві. Двоє молодих хлопців з України дістали серйозні ножові поранення. Поліція розводить руками, ба більше, ймовірно натякає на помсту.