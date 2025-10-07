ТСН у соціальних мережах

В Словаччині зробили заяву про зброю для України

Роберт Каліняк оголосив позицію уряду і заявив про новий пакет допомоги.

Віра Хмельницька
В Словаччині зробили заяву про зброю для України

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк / © Associated Press

Зброї для України від Словаччини не буде. Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що новий пакет допомоги Україні, який входить до 14-го пакету військової підтримки, має гуманітарний характер. За його словами, Братислава не постачатиме зброю, а зосередиться на підтримці цивільного населення, енергетичної інфраструктури та операцій із розмінування.

Про це Каліняк повідомив під час пресконференції 7 жовтня після свого візиту до Києва, який відбувся напередодні.

«Ми дотримуємося того, про що завжди говорили. Ми чітко заявили, що більше не будемо передавати зброю Україні, а зосередимося лише на несмертельній, тобто гуманітарній допомозі, і цього принципу дотримуємося», — підкреслив міністр.

Каліняк уточнив, що частина 14-го пакета допомоги вже підготовлена, а також розглядається можливість створення 15-го пакета, який буде орієнтований на підтримку цивільних. Йдеться, зокрема, про допомогу в енергетичному секторі та розширення програм із розмінування.

Серед потенційних поставок є додаткові розмінувальні комплекси «Božena», які вже раніше передавалися Україні.

Міністр також повідомив, що Україна запропонувала Словаччині власні технології для системи виявлення дронів, яка розробляється в межах проекту протидронової бар’єрної системи на східному кордоні ЄС.

За словами Каліняка, українські рішення мають нижчу вартість порівняно з іншими аналогами.

«За відносно невеликі кошти можна створити ефективну систему виявлення. Ми, у свою чергу, могли б інтегрувати в неї словацькі вироби, наприклад, середньокаліберні гармати власного виробництва», — сказав він.

Втім, він наголосив, що рішення про офіційну реакцію на українську пропозицію ще не ухвалено.

Каліняк також розкритикував опозиційні партії та медіа, які, за його словами, безпідставно звинувачують уряд у зміні позиції щодо війни в Україні.

«Ми говоримо одне й те саме — і до виборів, і після. Ми завжди були на боці тих, хто найбільше страждає, і виступаємо за мирне вирішення будь-якого конфлікту», — заявив він.

Новий пакет допомоги

Під час міжнародного форуму оборонної промисловості в Києві Каліняк підтвердив, що Словаччина готує новий пакет підтримки, який передбачає інженерну допомогу та розмінування територій.

Згідно з даними Міністерства оборони України, Братислава планує передати Києву п’ять розмінувальних машин Božena та інше технічне обладнання — як військового, так і невійськового призначення.

Раніше словацький прем'єр Роберт Фіцо говорив з підсанкційною російською пропагандисткою Ольгою Скабеєвою. Він розповів їй про нібито втому Заходу від розв'язаної Росією війни.

