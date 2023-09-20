В Сочі сталася "бавовна" і біля аеропорту спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Росіяни заявляють, що в резервуар із пальним врізався БПЛА.

У російському Сочі 20 вересня спалахнула масштабна пожежа в резервуарі з дизпаливом поблизу адлерськогго аеропорту. Росіяни стверджують про атаку дроном-камікадзе.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Пожежа в Сочі зайнялася на нафтобазі "Роснафти" недалеко від адлерського аеропорту. Горів резервуар із 1200 тоннами гасу. Надзвичайники боролися з вогнем на площі 100 кв. м і їм вдалося ліквідувати полум’я.

Причина пожежі в Сочі

Місцевість довкола заволокло чорним димом. За словами місцевих, спалаху передувала гучна "бавовна". Деякі російські пабліки стверджують, що причиною пожежі стала атака безпілотника: дрон-камікадзе начебто врізався в резервуар з дизельним паливом.

Як повідомляється, сам аеропорт не постраждав.

У Сочі заявили про атаку БПЛА: біля аеропорту спалахнула пожежа

Пожежа в Сочі біля адлерського аеропорту / Скриншот

Пожежа в Сочі біля адлерського аеропорту / Скриншот

Пожежа в Сочі біля адлерського аеропорту / Скриншот

До слова, в Міноборони Росії вранці 20 вересня заявили, що нібито збили безпілотник над Бєлгородською областю.

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