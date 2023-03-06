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В США чоловік на дві хвилини став найбагатшою людиною у світі: як це сталося

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В США чоловік на дві хвилини став найбагатшою людиною у світі: як це сталося

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Фото: Pexels

В США звичайний чоловік став найбагатшою людину всіх часів. Але всього на декілька хвилин. Після чого він втратив свій прибуток.

В штаті Пенсільванія, що в США, чоловік відкрив обліковий запис в PayPal і практично одразу став найбагатшою людиною всіх часів.

Про це пише видання Lad Bible.

Як зазначається, 56-річний чоловік відкрив свій обліковий запис в PayРal і виявив, що на його рахунок було зараховано колосальні 92 квадрильйони доларів. Автоматично в найкоротший термін він став найбагатшою людиною та єдиним квадрильйонером на Землі.

Проте радість чоловіка була короткостроковою. Платіжна система помітила, що сталася помилка та швидко виправила проблему, списавши кошти з рахуна чоловіка та вибачившись.

Платіжний онлайн-сервіс запропонував пожертвувати певну суму грошей благодійній організації в якості оплати за нещасний випадок.

Нагадаємо, що у Флориді місцевий мешканець помер після зараження рідкісною хворобою. Сталося це після того, як він промив носові пазухи водою з-під крана.

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Дата публікації
Перегляди
3519
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