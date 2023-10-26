У США чоловік застрелив понад 20 людей і поранив близько 60: що відомо про трагедію (фото)

У ніч проти 26 жовтня чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон, в американському штаті Мен. Внаслідок цього загинули щонайменше 22 людини, поранено від 50 до 60 осіб.

Про це повідомляють ABC News та CNN.

Зазначається, що поліції стало відомо про збройний напад близько 20:00 за місцевим часом. Відомо, що зловмисник атакував щонайменше три точки — на Годдард-роуд, Моллісон-Вей і в 500-му кварталі Лінкольн-стріт.

Поліція розшукує зловмисника / Фото: Associated Press

За словами журналістів, відомо про 22 загиблих, проте кількість жертв може зрости. Президент США Джо Байден був проінформований про те, що трапилося.

"Президент був проінформований про те, що наразі відомо про масову стрілянину в Льюїстоні, штат Мен, і продовжуватиме отримувати нову інформацію", — сказав журналістам неназваний чиновник Білого дому.

Джо Байден поспілкувався телефоном із низкою законодавців штату Мен після масових розстрілів у Льюїстоні. Білий дім заявив про готовність надати будь-яку федеральну підтримку.

Крім того, як повідомляється, про трагедію поінформували генпрокурора США Мерріка Гарланда.

У місті Льюїстон не працюватимуть школи. Офіс шерифа округу Андроскоггін опублікував фотографії зловмисника.

Фото: Associated Press

Згодом поліцейське управління назвало підозрюваного. Так, стрілянину міг влаштувати 40-річний Роберт Кард. Його наразі не знайшли, але закликають громадян бути обережними, адже він озброєний і небезпечний.

Цей чоловік є в базі даних для співробітників правоохоронних органів.

Кард був інструктором із вогнепальної зброї та перебував у армійському резерві.

Він "нещодавно повідомив про проблеми з психічним здоров’ям, чув голоси і погрожував розстріляти базу Національної гвардії в Сако, штат Мен".

Цього літа Кард упродовж двох тижнів перебував у психіатричній лікарні.

Деталі: стрілянина в штаті Мен є найбільшою за кількістю жертв серед усіх випадків збройного насильства у країні за поточний рік. Такі дані наводить організація Gun Violence Archive (GVA), яка займається збором інформації про всі інциденти, в яких було задіяно вогнепальну зброю.

Нагадаємо, у США сталася масова стрілянина на "квартальній вечірці", на яку прийшли сотні людей на святкування "Бруклінського дня". Поліція міста повідомила про двох загиблих і ще майже 28 поранених.

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