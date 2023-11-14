В США екологічні катастрофи обходяться в середньому в $150 млрд щороку – науковці

Зміна клімату забрала життя та підірвала засоби до існування в кожному регіоні Сполучених Штатів.

Національна оцінка клімату в США, складена численними федеральними агенціями, та яка публікується кожні декілька років, вказує на глибокі загрози, з якими стикається людство.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Останніми роками відновлювана енергетика стала широко поширеною та дешевою, що значно скоротило викиди. Проте методи землеробства все ще впливають на рівень вуглецю у ґрунті, що нагріває планету.

У США прибережні громади готуються до сильніших повеней, укріплюютьі будинки та зміцнюють природні бар’єри.

Конгрес США схвалив безпрецедентну суму витрат на зусилля, спрямовані на те, щоб зробити Америку більш готовою до погодних умов і прискорити її перехід від використання викопного палива.

У США ризики, пов’язані зі зміною клімату стають все помітнішими, будь то урагани, що швидко посилюються на південному сході, посуха на середньому заході, масштабні пожежі та зменшення запасів води на заході чи проливні зливи на північному сході.

Лише цього року Америка пережила руйнівні лісові пожежі на Мауї (другий за величиною острів архіпелагу Гаваї), руйнівні повені у Вермонті, безпрецедентну та смертоносну спеку у Фініксі (Арізона - ред.) та ковдру густого диму в Нью-Йорку та інших містах східного узбережжя від рекордних лісових пожеж у Канаді.

Смог у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

За даними науковців, 2023 рік майже напевно стане найспекотнішим роком в історії.

2023 рік може стати найспекотнішим роком в історії метеоспостережень

Загалом частота та інтенсивність екстремальних погодних катаклізмів різко зросла у всіх куточках країни.

"Наслідки кліматичних змін, спричинених діяльністю людини, вже далекосяжні та погіршуються в кожному регіоні Сполучених Штатів", – пишуть автори, наголошуючи на тому, що катастрофи, викликані кліматом, дедалі частіше накладаються один на одного.

"Найдорожчим" лихом за останні п'ять років став ураган "Ієн", який 2022 року завдав збитків штату Флорида на $113 мільярдів.

Погодні катаклізми завдали Техасу збитків на $375 мільярдів від 2018 по 2022 рік, що більше, ніж будь-який інший штат США.

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У 1980-х роках стихійні лиха, пов’язані з погодними умовами, які приносили збитки на $1 мільярд з поправкою на інфляцію, траплялися в середньому тричі на рік в США.

Станом на зараз такі катастрофи трапляються набагато частіше і коштують США в середньому близько $150 мільярдів щороку, і ця цифра не враховує смертей, надання медичної допомоги чи пошкодження екосистем.

Але хоча кожна частина Сполучених Штатів стикається з загрозами, оцінка підкреслює, що не всі в країні однаково страждають від природних катаклізмів.

Так, громади з низьким рівнем доходу часто не мають доступу до адекватної інфраструктури проти повеней, зелених насаджень, безпечного житла та інших ресурсів для захисту від кліматичних впливів, пишуть автори у звіті.

Повені у США

Екстремальна спека може призвести до вищих показників захворювань і смертності в бідних районах, де вже зазвичай спекотніше через відсутність лісового покриву.

"Ми знаємо, що ці наслідки посилюють соціальну нерівність, у тому числі расову та гендерну. І зараз ми визнаємо, що кліматичні рішення також повинні бути рішеннями для справедливості", - сказала Кетрін Хейхо, одна із авторів звіту та головний науковий співробітник Nature Conservancy.

У звіті прогнозується, що продукти харчування стануть ще дорожчими, оскільки підвищення температури та зміна кількості опадів зменшать продуктивність сільського господарства та навіть поживність сільськогосподарських культур. Науковці передбачають непропорційну шкоду жінкам, дітям, людям похилого віку та бідним громадам.

Екстремальна погода сприятиме міграції, що може вплинути на доступність житла. У найближчі десятиліття мільйони людей, ймовірно, будуть змушені покинути свої домівки через лісові пожежі, підвищення рівня моря та ще сильніші повені.

Очікується, що стихійні лиха в інших країнах та їхні економічні наслідки також збільшать імміграцію до Сполучених Штатів.

У звіті встановлено, що пов’язані з кліматом катастрофи, включаючи посуху, лісові пожежі та урагани, збільшили передавання коронавірусу під час пандемії та сприяли погіршенню здоров’я людей.

Хоча США відстає від цілей щодо впровадження відновлюваних джерел енергії, 80% нових потужностей в країні для виробництва електроенергії було отримано з відновлюваних джерел, наприклад, 2020 року.

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Адміністрація президента Джо Байдена також прогнозує, що зміни в енергетичній галузі, хоча й скорочують зайнятість у секторах, пов’язаних з викопним паливом, означатимуть збільшення робочих місць у роботі над відновлюваними джерелами енергії та технологіями з низьким вмістом вуглецю, такими як біопаливо та розвитком кліматичних змін – стійке житло та інфраструктура.

"Ми знаємо, що нам потрібно зробити, щоб створити придатне для життя майбутнє для себе та наших дітей. Це вимагатиме трансформації глобальної економіки в розмірі та масштабі, яких ніколи не було в історії людства", — сказав Джон Подеста, старший радник Байдена з відновлювальної енергетики.

Офіційний представник Білого дому сказав, що Байден планує оголосити про виділення приблизно $6 мільярдів, які спрямують на те, щоб зробити вразливі місця більш стійкими до зміни клімату.

Інвестиції включатимуть зусилля з модернізації застарілої електричної мережі країни, підтримку програм збереження, зменшення ризиків повеней у громадах, що знаходяться в зоні ризику, і сприяння екологічній справедливості.

Нагадаємо, острів Домініка створює першу в світі морську охоронну територію для однієї з найбільших тварин на Землі.

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