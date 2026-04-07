У США хочуть оголосити імпічмент через війну в Ірані: "зносять" не Трампа

Реклама

Демократка з Палати представників Яссамін Ансарі заявила, що планує внести статті імпічменту проти міністра оборони США Піта Хегсета. Причиною є його дії, пов’язані з операціями Штатів в Ірані.

Про це пишу Axios.

Що відомо про підготовку імпічменту у США

Хегсет стає однією з ключових мішеней демократів у команді президента США Дональда Трампа після відставок міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем та генеральної прокурорки Пем Бонді.

Реклама

Опитування показують, що наразі глава Пентагону залишається серед найменш популярних членів уряду. Його рейтинги додатково погіршуються на тлі зростання витрат, пов’язаних із конфліктом навколо Ірану.

Ансарі повідомила, що вже наступного тижня внесе до Конгресу відповідні документи. Вона звинувачує Хегсета у «неодноразовому порушенні присяги та обов’язку перед Конституцією». За її словами, дії міністра оборони становили загрозу для американських військових та можуть підпадати під визначення воєнних злочинів, що є підставою для імпічменту.

Водночас у Білому домі та Пентагоні наразі не надали офіційних коментарів щодо цих заяв.

Окрім цього, йдеться про усунення не лише Хегсета. Ансарі закликала уряд застосувати 25-та поправку до Конституції США для відсторонення чинного Трампа від влади. Причиною вона назвала його занадто різкі висловлювання щодо Ірану. Зокрема, політикиня згадала допис Трампа у соцмережі Truth Social, адресований іранському керівництву, з серйозними погрозами у разі невідкриття Ормузької протоки.

Реклама

Які шанси на успіх

Попри гучні заяви, експерти оцінюють перспективи імпічменту як мінімальні. Республіканці контролюють обидві палати Конгресу, а для ухвалення рішення про усунення посадовця необхідна підтримка двох третин Сенату.

Також малоймовірним виглядає і застосування 25-ї поправки, адже уряд Трампа сформований переважно з його політичних союзників.

Як відомо, це не перша спроба ініціювати імпічмент міністра оборони. Раніше відповідну ініціативу висував конгресмен Шрі Танедар, однак вона так і не дійшла до голосування.

Раніше начальник штабу Сухопутних військ США Ренді Джордж подав у відставку після вимоги міністра оборони Піта Хегсета негайно залишити посаду. Генерал залишив пост достроково, хоча його каденція мала тривати до 2027 року. У Пентагон підтвердили рішення та подякували йому за службу. За інформацією ЗМІ, кадрові зміни пов’язані з наміром Хегсета призначити керівника, який поділяє його бачення реформ армії та політику президента Дональда Трампа.