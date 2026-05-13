У США назвали можливі терміни закінчення війни в Україні

Західні експерти оцінили шанси на припинення вогню у війні РФ проти України

Чи наближається припинення вогню у війні Росії проти України та яку роль у цьому можуть відіграти вибори у США? Саме це обговорюють західні аналітики на тлі затяжної війни, зростання тиску на Кремль та зміни пріоритетів Вашингтона через конфлікт на Близькому Сході.

Про це йдеться у матеріалі DW.

Попри те, що увага світу зараз значною мірою прикута до війни США та Ізраїлю проти Ірану, експерти вважають: ситуація навколо України може змінитися вже найближчими місяцями. На фронті фактично склався глухий кут — жодна зі сторін не демонструє значного просування, водночас Україна активізує удари по нафтовій інфраструктурі РФ.

Тим часом у Росії погіршується економічна ситуація, а рейтинги Володимира Путіна, за оцінками аналітиків, падають через проблеми всередині країни, зокрема перебої з мобільним інтернетом.

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що Київ зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому. За його словами, Україна вже здатна самостійно покривати до 60–70% своїх військових потреб.

«Україна значно менше залежить від західної зброї, ніж раніше», — зазначив він.

США можуть скоротити постачання для ППО

Водночас він визнав, що США можуть скоротити постачання ракет для систем Patriot, оскільки адміністрація Дональда Трампа концентрується на війні з Іраном.

Експертка з питань зовнішньої політики Евелін Фаркас вважає малоймовірною нову масштабну мобілізацію в Росії. На її думку, Кремль стримує погіршення економіки.

Також вона переконана, що президент України Володимир Зеленський зможе витримати потенційний політичний тиск з боку Трампа напередодні проміжних виборів у США восени.

За оцінками Фаркас і Волкера, саме вибори до Конгресу в листопаді можуть стати переламним моментом. Якщо позиції Трампа ослабнуть, Вашингтон може активніше підтримувати Україну та НАТО.

Водночас голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що перемогти у війні винятково військовим шляхом буде «дуже складно», оскільки російська армія, попри втрати, залишається сильною.

Курт Волкер вважає, що Росія навряд чи погодиться на повноцінну мирну угоду, однак може піти на припинення вогню.

«Ми наближаємося до цього моменту», — сказав він.

За словами колишнього спецпредставника, нинішні переговори щодо закінчення війни були «фарсом», однак погіршення ситуації в Росії та втрати на фронті можуть змусити Кремль змінити підхід.

Водночас експерти розходяться в оцінках термінів можливого переламу. Волкер допускає суттєві зміни вже до кінця року, а Фаркас прогнозує, що «2027-го українці перемагатимуть».

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у МЗС України наголосили, що мир має бути справедливим і довготривалим. Як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна вважає принциповою умовою для можливого укладення мирної угоди з РФ відсутність будь-яких територіальних поступок щодо нинішньої лінії фронту.

Також раніше йшлося про те, що Україна пропонувала президентові РФ Путіну продовжити перемир’я. Попри мирні ініціативи Києва Путін обрав шлях ескалації.

