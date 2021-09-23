В США невідомий обстріляв автобусну зупинку зі школярами: одна дитина померла

В США невідомий обстріляв автобусну зупинку зі школярами: одна дитина померла

Правоохоронці наразі не мають даних про причини стрілянини. Винуватців шукають.

У місті Луїсвілл штату Кентуккі в США невідомі з автомобіля відкрили вогонь по автобусній зупинці. Внаслідок інциденту загинув школяр, ще двоє - поранені.

Про це в середу, 22 вересня, повідомив телеканал NBC.

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За інформацією поліції, інцидент стався напередодні близько 6:20 (13:20 за Києвом). На зупинці перебували учні місцевої школи.

DEADLY BUS STOP SHOOTING: A 16-year-old boy was killed and two other children were hurt in a shooting at a school bus stop in Louisville, Kentucky. @PierreTABC reports as police hunt for a car they say was in the area at the time. https://t.co/QUPHDV3Vm7 pic.twitter.com/CrqgF36lpd — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 23, 2021

Двох поранених дітей відправили в лікарню, згодом одна з них померла. Третій постраждалий від госпіталізації відмовився.

Правоохоронці наразі не мають даних про причини стрілянини. Винуватців шукають.

Нагадаємо:

В школі міста Ньюпорт-Ньюс (штат Вірджинія, США) сталася стрілянина . Щонайменше, двоє людей отримали поранення. Обом потерпілим по 17 років. Хлопцеві вистрелили в обличчя, а дівчині — в гомілку. Підлітків госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. Учнів школи евакуювали.

. Щонайменше, двоє людей отримали поранення. Обом потерпілим по 17 років. Хлопцеві вистрелили в обличчя, а дівчині — в гомілку. Підлітків госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. Учнів школи евакуювали. А в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному університеті. В результаті стрілянини загинули шестеро людей, ще 24 постраждали.

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