В США невідомий застрелив 6 людей, серед загиблих шестимісячна дитина

Двом жінкам вдалося вижити, сховавшись у трейлер
У американському штаті Каліфорнія невідомий застрелив шість людей, в тому числі шестимісячну дитину.
Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні вказується, що серед застрелених була 17-річна дівчина та її шестимісячна дитина. Шериф округу Туларе Майк Будро заявив, що масове вбивство повʼязане з незаконною торгівлею наркотиками.
Повідомляється, що стрілянина сталась у фермерському селищі Гошен, що між Лос-Анджелесом та Сан-Франциско. Тіла мати та її дитини були знайдені у будинку з вогнепальними пораненнями.
Ще кілька людей були вбиті пострілами у голову, зокрема жінка похилого віку. Ще двом жінкам вдалося вижити попри отриманні поранення, жінки сховались у трейлері на території будинку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що десять людей загинуло внаслідок вибуху, який стався на в церкві на північному сході Демократичної Республіки Конго.
Крім того, ми раніше інформували, що у США шестирічний хлопчик вистрілив в 30-річну вчительку початкової школи у місті Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія.
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