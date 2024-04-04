В США оновили дизайн космічного літака та натякнули, що далі буде ще цікавіше (фото)

Згідно з планами розробників, Radian One злітатиме зі злітно-посадкової смуги за рахунок "‎ракетних ‎саней"‎ і власних двигунів. Під час повернення на Землю він сідатиме, як звичайний авіалайнер.

В США стартап Radian Aerospace вдосконалив конструкцію свого орбітального космічного літака, маючи на меті створення маломасштабного прототипу вже 2024 року.

Про це повідомляє видання GeekWire.

За словами Лівінгстона Голдера, співзасновника Radian і головного технічного директора, компанія також перебуває в розпалі нового раунду збору коштів, продовжуючи інвестиції в розмірі 27,5 мільйона доларів США, про які було оголошено 2022 року.

Sneak peak of our prototype composite tank under construction! Stay tuned... pic.twitter.com/cioSJT8gDb — Radian Aerospace (@RadianSpace) March 28, 2024

"Цей раунд буде більшим", – сказав Голдер.

Radian One хочуть використовувати для космічного туризму, запуску супутників, польотів на МКС, а також для деякий військових місій. Після технічного обслуговування літак можна буде запустити знову, тому де-факто йдеться про дешевшу багаторазову альтернативу сучасним космічним ракетам.

Фото: скрин відео Radian Aerospace

Radian One зможе виводити на низьку навколоземну орбіту до п'яти членів екіпажу, а також грузи. Прототип орбітального літака можуть створити вже цьогоріч, вважають фахівці.

Попередню версію Radian One представили 2022 року. Новий варіант являє собою фактично новий літак. Зокрема, було змінено концепцію рушійної установки: тепер як паливо планують використовувати метан і рідкий кисень, водночас раніше ставку робили на паливну пару керосин/ LOX.

Нагадаємо, напередодні в КНР оголосили про розробку J-15D, версії палубного винищувача J-15 для радіоелектронної боротьби. Він буде розташований на авіаносці.

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