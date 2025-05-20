Джо та Джилл Байден / © Twitter/Джо Байден

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У США пропонують притягнути Джилл Байден до відповідальності за «жорстоке поводження з літніми людьми» через нібито ігнорування проблем зі здоров’ям чоловіка — колишнього президента Джо Байдена.

Про це повідомило видання NYT.

Високопосадовець Міністерства юстиції США відповів на пост, в якому зазначили, що Джилл «знала про проблеми зі здоров’ям президента Байдена. Але все одно хотіла, щоб він балотувався в президенти. Він написав:

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«Жорстоке поводження із літніми людьми! Кримінальне звинувачення?»

Террелл також переопублікував низку постів в X з критикою та звинуваченнями на адресу Джилл:

«Жорстоке поводження з людьми похилого віку є формою домашнього насильства і Джилл Байден має багато чого пояснити щодо своєї участі в обмані американського народу і платників податків. Я б ніколи не побажала Джо Байдену фізичної шкоди, незважаючи на мої особисті політичні погляди; дуже шкода, що його власна сім’я поставила під загрозу його благополуччя»., — зазначив один з користувачів Х.

«Його медична команда повинна була виявити це ще багато років тому! Ганьба Джилл та всім, хто відвернувся та проігнорував це! Вони дійсно винні в жорстокому поводженні з людьми похилого віку, і якщо вони змусять його пройти будь-яку медичну процедуру зараз, опромінення або хімієтерапію, вони повинні бути розстріляні! Але вони хотіли уваги та статусу за будь-яку ціну», — йдеться в пості іншого користувача.

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Ці заяви пролунали після того, як стало відомо про пізню стадію раку простати у Джо Байдена. Критики стверджують, що хвороба могла бути виявлена роками раніше, але була прихована. У соцмережах розгорілися суперечки: одні звинувачують Джилл, інші вважають це політичною атакою.

Раніше після звістки про рак у Байдена президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією висловили співчуття та побажали швидкого одужання політику.

Водночас Трамп-молодший також відреагував на хворобу Байдена. В своєму пості він написав: «Я хочу знати, як доктор Джилл Байден пропустила п’яту стадію метастатичного раку, чи це чергове приховування???». Варто зазначити, Джилл Байден є докторкою педагогічних наук.

У виданні зазначили, що в щорічних медичних звітах про стан здоров’я Байдена, які публікувалися з 2021 до 2025 року під час його президентства, не було згадок про проходження ним скринінгу на простат-специфічний антиген (ПСА) — аналіз, що допомагає виявити ранні стадії раку простати й рекомендований Американським онкологічним товариством чоловікам, які досягли 50 років.

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Згодом президент США Дональд Трамп висловив здивування тим, що діагноз був прихований від громадськості так довго.

Нагадаємо, Байден вже зробив першу заяву про діагностований у нього рак.