В США закрили справу щодо Трампа про засекречені документи: що про це відомо

Закриття справи відбувається в той момент, коли Трамп готується прийняти свою кандидатуру в президенти.

Американський суддя відхилив кримінальну справу за звинуваченням Дональда Трампа в неправомірному поводженні з секретною інформацією. Ці звинувачення спричинили поворот подій майже через два роки після того, як агенти ФБР обшукали його маєток у Флориді на предмет зникнення національних таємниць.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, у 93-сторінковому наказі окружний суддя США Ейлін Кеннон визнала, що призначення генеральним прокурором Мерріком Гарлендом спеціального прокурора Джека Сміта було неконституційним. Це завершує серію останніх судових перемог Трампа в різних кримінальних справах, які розглядаються проти нього, включно з головним рішенням Верховного суду США минулого місяця, згідно з яким президенти мають принаймні частковий імунітет від судового переслідування за офіційні дії.

Очікується, що Міністерство юстиції оскаржить рішення Кеннона. Звільнення відбувається в той момент, коли Трамп готується прийняти свою кандидатуру в президенти на національному з'їзді Республіканської партії в Мілуокі після спроби вбивства, коли він отримав поранення під час свого виступу.

Прессекретарі кампаній Трампа та Байдена не відразу відповіли на запити про коментарі. Білий дім відмовився від коментарів і направив запитання до міністерства юстиції.

Кеннон, якого у 2020 році призначив Трамп у федеральній лаві на півдні Флориди, виявив, що Конгрес не надав Гарланду чітких повноважень призначати або фінансувати спеціального радника.

“Суд переконаний, що судове переслідування спеціального прокурора Сміта щодо цієї дії порушує два структурні наріжні камені нашої конституційної схеми — роль Конгресу в призначенні конституційних посадових осіб і роль Конгресу в дозволі на витрати за законом”, — написав Кеннон.

Кеннон зіткнулася з пильною увагою за те, як вона розглядала справу Трампа, від суті її рішень до її рішення відкласти призначення дати суду на невизначений термін. За словами колишнього федерального прокурора Барбари Маккуейд, оскарження урядом рішення може також дати офісу Сміта можливість домагатися відсторонення Кеннона від справи.

Нагадаємо, що ФБР розповіло про мотиви 20-річного хлопця, який вистрілив в кандидата в президенти США.

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