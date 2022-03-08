В США запропонували законопроєкт для блокування золотих запасів Росії

Законопроєкт внесла двопартійна група американських сенаторів.

Двопартійна група американських сенаторів внесла законопроєкт, який може заблокувати використання Росією золотих резервів, які РФ може використати для протистояння жорстким санкціям.

Про це повідомляє Axios.

Санкції проти Росії заморозили валютні активи країни, але її запаси золота можуть стати порятунком.

Росія має близько 132 мільярди доларів золотих запасів.

Законопроєкт, внесений сенаторами, буде спрямований на здатність Росії продавати золоті запаси.

"Великі запаси золота в Росії є одним із небагатьох активів, що залишилися, які Путін може використати, щоб утримати економіку своєї країни від ще більшого падіння. Санкціонуючи ці запаси, ми можемо ще більше ізолювати Росію від світової економіки та посилити складність військової кампанії Путіна", - йдеться у заяві.

Це - вторинні санкції, які будуть накладатися на будь-які американські організації, які свідомо здійснюють операції з золотом або транспортують золото з активів центрального банку Росії, або продають золото фізично або електронним способом в Росії.

Починаючи від 2014 року – коли США запровадили нові санкції проти Росії за її вторгнення до Криму – Росія збільшувала темпи закупівлі золота. Тепер Банк Росії знову починає купувати золото.

Нагадаємо, кредитний рейтинг Росії знизився до переддефолтного.

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