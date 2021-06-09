В США засудили ексфармацевта, який навмисно зіпсував 500 доз вакцини Moderna

Чоловік визнав себе винним у спробі фальсифікації препарата.

Американський суд заарештував ексфармацевта компанії Moderna, який навмисне зіпсував 500 доз COVID-вакцини.

Чоловік отримав три роки ув'язнення, повідомляє CNN.

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Зазначається, що 46-річний Стівен Бранденбург у лютому цього року визнав себе винним у спробі фальсифікації препарата з безрозсудною зневагою до ризику того, що інша людина буде підданий небезпеці смерті чи тілесних ушкоджень.

За його словами, флакони з вакциною Moderna він спеціально вилучив зі спеціального холодильника під час двох нічних чергувань у грудні 2020 року. Мовляв, скептично ставився до препартів загалом. Під час судового засідання колишній фармацевт сказав, що йому "шкода і соромно".

"Бранденбург визнав: після того, як він залишав вакцини на кілька годин щоночі, повертав їх до холодильника, щоб використовувати в вакцинальній клініці лікарні на наступний день. До того як з'ясувалися всі наслідки дій Бранденбурга, 57 осіб отримали дози вакцини з цих флаконів", - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що Moderna повинна зберігатися при певній температурі, щоб залишатися ефективною: вона має бути заморожена, однак за -20°C.

Як повідомлялося, Всесвітній конгрес вакцин під час своєї онлайн-конференції, що відбувалась від 4-го до 6 травня, визнав найкращим препаратом від коронавірусу вакцину американської компанії Moderna. До шорт-листа лауреатів входили також препарат канадської Medicago, американських Johnson & Johnson і Novavax, індійської Bharat Biotech, шведсько-британської AstraZeneca.

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