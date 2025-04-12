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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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В США затримали "Містера Сатану", який погрожував вбивством Трампу та Маску

Чоловік купував зброю та готував масове вбивство.

Ілон Маск та Дональд Трамп

Ілон Маск та Дональд Трамп / © electrek

У Сполучених Штатах затримали 32-річного Шона Монпера з міста Балтер (Пенсильванія), яких погрожував вбити президента Дональда Трампа та інших офіційних осіб.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Повідомляється, що 8 квітня відділ боротьби з національними загрозами ФБР отримав про погрози офіційним особам від одного з користувачів платформи YouTube під ніком "Містер Сатана".

Правоохоронці встановили, що чоловік висловлював погрози в період з 15 січня по 5 квітня.

Розслідування встановило, що затриманий раніше звертався за отриманням дозволу на вогнепальну зброю і отримав його після інавгурації президента Дональда Трампа.

Пізніше він заявив у коментарі на YouTube, що "купив кілька пістолетів і запасаюся боєприпасами відтоді, як Трамп вступив на посаду". Пізніше він став писати, шо продовжує купувати зброю, що влаштувати масове вбивство.

У кримінальній заяві були виявлені наступні погрозливі висловлювання на адресу держслужбовців:

17 лютого 2025 року: "Ні, нам просто потрібно почати вбивати людей, Трампа, Ілона, всіх голів агентств, яких призначив Трамп, і всіх, хто стоїть на нашому шляху. Пам'ятайте, ми - більшість, MAGA - меншість країни, і до того часу, коли настане час діяти, вони будуть ослаблені, багато хто буде розчавлений цією політикою, і вони теж захочуть помститися". Американська революція 2.0"

4 березня 2025 року: "Я сам його вб'ю". Ця погроза прозвучала у відеоролику на YouTube під назвою "Прямий ефір: Звернення Трампа до Конгресу".

18 березня 2025 року: "ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США, - ред.) - терористичні люди, ми повинні почати вбивати їх".

1 квітня 2025 року: "Якщо я побачу озброєного агента ICE, я вважатиму його внутрішнім терористом, активним стрільцем і відкрию по ньому вогонь".

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Франція найближчим часом представлять президенту США Дональду Трампу свій план післявоєнних "сил заспокоєння" в Україні.

Ми раніше інформували, що спецпредставник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог запропонував поділити Україну на зони контролю, подібно до повоєнного Берліна 1945 року.

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