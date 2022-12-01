В США заявили, що не брали участі у ліквідації ватажка ІДІЛ

У Пентагоні заявили, що ватажок ІДІЛ був ліквідований минулого місяця

У США заявили, що їх військові не брали участь у ліквідації одного з ватажків терористичного угруповання ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші в Сирії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Пентагону.

У Міністерстві оборони США уточнили, що операцію з ліквідації одного з ватажків ІДІЛ було проведено минулого місяця, а організували та здійснили її сили повстанського руху "Сирійська вільна армія".

Зазначимо, що попередній лідер терористів ІДІЛ Абу Ібрагім аль-Кураші був ліквідований у лютому 2022 року під час американського рейду в провінції Ідліб на півночі Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання “Ісламська держава” 30 листопада оголосило про смерть свого лідера Абу аль-Хасана аль-Хашемі аль-Кураші. Бойовики не уточнили обставин, за яких загинув лідер цього терористичного угруповання.

Також ми інформували, що в серпні 2022 року спецслужби США ліквідували лідера угруповання Аль-Каїда Аймана аз-Завахірі, який брав активну участь у плануванні терактів 11 вересня 2001 року.

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