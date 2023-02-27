В США жінка протаранила на автівці ресторан, бо не отримала в замовленні печиво

В штаті Джорджія, що в США, жінка протаранила на своєму автомобілі ресторан. Причиною стало те, що їй нібито не поклали печиво.

В Джордії жінка на своєму авто навмисно протаранила ресторан, бо їй у замовлення не поклали печиво.

Про це пише Fox News.

Як зазначається, 50-річна жінка в'їхала на своєму автомобілі в ресторан Popeyes після того, як у замовленні вона не помітила печиво. Громадянка розлютилася, сіла за кермо позашляховика та протаранила заклад.

“Менеджер сказав, що ресторан виправив помилку і дав їй печиво до аварії. Менеджер також сказав, що жінка погрожувала персоналу перед інцидентом, зокрема дзвонила в магазин і погрожувала загнати свою машину в будівлю”, - пише Fox News.

Під час інциденту жінка ледь не збила 18-річну співробітницю закладу.

Вже після цього вона втекла з місця події і попрямувала на південь по шосе Гордон. Пізніше її позашляховик знайшли вдома з пошкодженою передньою частиною.

Громадянку помістили до Центру ув’язнення та дали заставу у розмірі понад 4000 доларів, хоча поки невідомо, чи залишиться вона під вартою.

Нагадаємо, що у Кривому Розі зіткнулися автомобілі Dodge Ram та ВАЗ 2104. У ДТП загинуло двоє чоловіків.

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