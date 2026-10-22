Дональд Трамп / © Associated Press

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Більшість опитаних американців вважає, що президент США Дональд Трамп скоїв правопорушення, які можуть стати підставою для імпічменту. Водночас громадяни не мають єдиної думки щодо того, чи варто демократам робити усунення президента головною темою передвиборчої кампанії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного виданням Politico впродовж 16–19 жовтня.

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За даними дослідження, 54% респондентів вважають, що дії Трампа заслуговують на імпічмент. Серед виборців, які планують голосувати за демократів на проміжних виборах до Конгресу, такої думки дотримуються 81%. Водночас із цим погоджується кожен четвертий республіканський виборець.

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У чому американці звинувачують Трампа

Понад 41% учасників опитування вважають, що Трамп використовував президентську посаду для отримання фінансової вигоди для себе або своєї родини.

Думки щодо того, які питання демократи мають розслідувати насамперед, розділилися. Приблизно третина респондентів вважає пріоритетом з’ясування обставин збагачення президента. Ще близько третини хотіли б, щоб демократи зосередилися на розслідуванні жорстких заходів адміністрації Трампа щодо іммігрантів.

Водночас американці скептично оцінюють ефективність попередніх спроб усунути президента від влади. Більшість представників обох політичних таборів заявила, що два попередні імпічменти не вплинули на Трампа або його політичний курс.

Респонденти також не впевнені, що нова процедура імпічменту послабить позиції президента. 24% опитаних вважають, що вона може зробити його популярнішим, водночас 18% очікують протилежного ефекту.

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Чи зроблять демократи імпічмент темою виборів

Серед прихильників Демократичної партії немає одностайності щодо того, чи варто кандидатам обіцяти новий імпічмент Трампа під час кампанії перед проміжними виборами до Конгресу.

За результатами опитування, 43% респондентів вважають, що демократи мають заявити про намір ініціювати імпічмент, навіть якщо це коштуватиме їм частини голосів. Натомість 41% переконаний, що кандидатам краще не порушувати цю тему, якщо її уникнення допоможе здобути перемогу на виборах.

Проміжні вибори до Конгресу США заплановані на 3 листопада. Вони визначать, чи збережуть республіканці контроль над законодавчим органом.

Чи можуть усунути Трампа з посади

Під час першого президентського терміну Трампу двічі оголошували імпічмент. 2019 року Палата представників звинуватила його у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. В січні 2021-го йому оголосили імпічмент за підбурювання до повстання після штурму Капітолія.

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Однак голосування у Сенаті не набрало необхідної кількості голосів для засудження президента в жодному з цих випадків. Згодом Трамп знову переміг на президентських виборах і повернувся до Білого дому.

Процедура усунення президента США передбачає кілька етапів. Спочатку рішення про імпічмент має підтримати більшість Палати представників. Для подальшого усунення президента необхідні голоси щонайменше двох третин сенаторів — 67 зі 100 за умови повного складу Сенату.

Жодного президента США досі не усували з посади внаслідок імпічменту.

Опитування Politico відображає суспільні настрої напередодні проміжних виборів, однак саме собою не означає, що Конгрес розпочне нову процедуру усунення Трампа від влади.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відновлює економічну співпрацю з Кремлем та купує російське дизельне пальне. Тож очільник РФ Володимир Путін наближається до нормалізації відносин із Вашингтоном. Водночас він не йде на жодні поступки щодо війни в Україні.

Експерти вважають, що через дедалі більшу роль Європи перемога на американському напрямку вже не гарантує РФ бажаного фіналу війни.

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