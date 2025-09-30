- Дата публікації
В Ставропольському краї українська розвідка ліквідувала російського підполковника
Підполковника «Авангарду» та двох його спільників ліквідовано в РФ.
Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Руху визволення Кавказу на території Російської Федерації було ліквідовано трьох військовослужбовців Росгвардії.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram.
Згідно з повідомленням, подія сталася поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю. Серед ліквідованих — підполковник Росгвардії, командир спецпідрозділу «Авангард», а також його помічник та водій.
За даними розвідки, група прямувала на полігон, однак до місця призначення не доїхала.
ГУР МО зазначає, що операція стала можливою завдяки координації з партнерами з Руху визволення Кавказу.
