Світ
399
В Ставропольському краї українська розвідка ліквідувала російського підполковника

Підполковника «Авангарду» та двох його спільників ліквідовано в РФ.

Наталія Магдик
Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Руху визволення Кавказу на території Російської Федерації було ліквідовано трьох військовослужбовців Росгвардії.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram.

Згідно з повідомленням, подія сталася поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю. Серед ліквідованих — підполковник Росгвардії, командир спецпідрозділу «Авангард», а також його помічник та водій.

За даними розвідки, група прямувала на полігон, однак до місця призначення не доїхала.

ГУР МО зазначає, що операція стала можливою завдяки координації з партнерами з Руху визволення Кавказу.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ ліквідувала кілерів, які вбили в Києві полковника СБУ Івана Воронича. Кара наздогнала агентів ФСБ за кілька днів після злочину: вони чинили опір під час затримання.

