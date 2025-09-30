В Ставропольському краї українська розвідка ліквідувала російського підполковника

Розвідка / © ТСН.ua

Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Руху визволення Кавказу на території Російської Федерації було ліквідовано трьох військовослужбовців Росгвардії.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram.

Згідно з повідомленням, подія сталася поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю. Серед ліквідованих — підполковник Росгвардії, командир спецпідрозділу «Авангард», а також його помічник та водій.

За даними розвідки, група прямувала на полігон, однак до місця призначення не доїхала.

ГУР МО зазначає, що операція стала можливою завдяки координації з партнерами з Руху визволення Кавказу.

