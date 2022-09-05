В столиці Афганістану біля будівлі російського посольства пролунав потужний вибух

Терорист-смертник підірвав себе. Кількість жертв та травмованих внаслідок підриву наразі встановлюють правоохоронці.

Про це повідомляє Reuters.

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Трагічна подія сталася в понеділок, 5 вересня, на вулиці Дар-уль-Аман у місті Кабул. Зазначається, що вибух стався, коли багато афганців стояли перед посольством, щоб сплатити за візи.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що вибухнуло безпосередньо біля воріт посольства, проте, як пише RT Arabic, терорист підірвав себе біля повороту до будівлі посольства. Метою атаки була група студентів. Повідомляється, що кількість загиблих може досягати 20 осіб.

Нападника застрелили озброєні охоронці, коли він наблизився до воріт.

"Нападник-смертник, не досягнувши мети, був застрелений охоронцями російського посольства (Талібан)... інформації про жертви поки немає", — сказав Reuters Мавлаві Сабір, глава поліцейського округу, де стався напад.

Росія є однією з небагатьох країн, які зберегли посольство в Кабулі після того, як Талібан захопив країну більше року тому. Хоча Москва офіційно не визнає уряд Талібану, вони вели переговори з офіційними особами щодо угоди про постачання бензину та інших товарів.

Нагадаємо, що в Луганській області між собою поконфліктували військовослужбовці РФ. Конфлікт закінчився стріляниною з пораненнями.

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