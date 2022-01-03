В столиці Афганістану з’явилася алкогольна “ріка”: таліби вилили близько 3000 літрів спиртного

В столиці Афганістану з’явилася алкогольна “ріка”: таліби вилили близько 3000 літрів спиртного

Під час рейду в Кабулі арештували також трьох продавців алкоголю.

Під час антиалкогольного рейду в столиці Афганістану місті Кабулі таліби, які захопили владу в країні, вилучили у продавців близько 3000 літрів спиртного та вилили його у канал.

Як повідомляє The Guardian, відповідне відео було опубліковане Головним управлінням розвідки Афганістану.

На опублікованих кадрах видно видно, як озброєні люди виливають спиртне, що зберігалося в бочках, у канал. Поруч стоять троє затриманих продавців забороненого ісламом алкоголю.

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول.

نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

"Мусульмани повинні серйозно утримуватися від виробництва та продажу алкоголю", – говорить після цього один із проповідників ісламу.

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У виданні відзначили, що продаж і споживання алкоголю було заборонено навіть за попереднього режиму, підтримуваного Заходом, але "Талібан" суворіше протистоїть цьому явищу, вимагаючи неухильного дотримання законів ісламу.

Відколи таліби захопили владу в країні 15 серпня 2021 року, в Афганістані зросла кількість не тільки антиалкогольних рейдів, але й операцій спрямованих проти споживачів наркотиків.

Нагадаємо, раніше радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив водіям вмикати музику в автомобілі та возити жінок без хіджаба.

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