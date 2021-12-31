В столиці Австралії зустріли Новий рік світловим шоу та феєрверками: відео

В столиці Австралії зустріли Новий рік світловим шоу та феєрверками: відео

У Сіднеї 2022 рік настав о 15:00 за київським часом.

У столиці Австралії Сіднеї зустріли прихід 2022 року грандіозним світловим шоу.

Відео святкування публікують інформаційні агентства у Twitter.

Головне дійство відбулося біля знаменитого моста Харбор-Бридж, святково прикрашеного ілюмінацією. За хвилину до Нового року тут розпочався зворотній відлік, після чого сам міст та його околиці засяяли від спалахів світла та феєрверків.

— WATCH: Australia already welcomed in year 2022, where New Year’s events went ahead as planned, with a fireworks display at the famous Sydney Harbour Bridge.

pic.twitter.com/mnPsbZVb0A — Belaaz News (@TheBelaaz) December 31, 2021

#WATCH Australia welcomes the new year 2022 with spectacular fireworks at Sydney Harbour (ANI) pic.twitter.com/8nBPuhZ8Qf — Argus News (@ArgusNews_in) December 31, 2021

Упродовж години, від 15:00 до 16.00 новий 2022 рік зустріли всі австралійські штати.

Нагадаємо, О 12:00 31 грудня за київським часом на планеті Земля настав Новий 2022 рік. Першим його зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, а також частина території Кірібаті в Полінезії.

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