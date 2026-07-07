Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 7 липня, у столиці Сирії — Дамаску — поблизу готелю, де мав зупинитися президент Франції Еммануель Макрон під час робочого візиту, пролунали вибухи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в службі безпеки.

За інформацією видання, вибухові пристрої розірвалися недалеко від готелю.

Реклама

За словами очевидців, після цього здійнялися дим і вогонь. Відповідні служби перекрили дороги та вжили заходів із безпеки.

Варто зауважити, що Макрон став першим лідером ЄС, який відвідав Дамаск після повалення президента Сирії Башара Асада.

Єлисейський палац прокоментував і запевнив, що із Макроном все добре. Там розповіли, що вибухів не було чути з президентського кортежу.

За словами журналістки Reuters, яка супроводжувала Макрона, вона не чула вибуху і не бачила жодного шуму під час ранкових заходів президента Франції у столиці.

Реклама

Видання додало, що Ахмед аш-Шараа зустрів Макрона, та вони провели зустріч в сирійському президентському палаці.

Нагадаємо, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн потрапила під слідство через секретне листування із європейськими лідерами. У чаті також були президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який нещодавно оголосив про відставку.

Новини партнерів