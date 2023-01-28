В сусідній з Україною області Росії готують школи для розміщення військових "на випадок НС"

Напередодні стало відомо, що в Брянській області на випадок воєнного стану плчали роздавати повістки.

В Росії адміністрація Брянського району доручила підготувати щонайменше шість місцевих шкіл для розміщення військових "у разі надзвичайної ситуації".

Про це повідомляє російське видання "Важные истории" з посиланням на аудіозапис, на якому начальниця управління освіти району Алла Азаркіна просить про це директорів.

При цьому Азаркіна наголошує директорам, щоб ті були готові показати школи, не ставлячи запитань.

"МНС приїде, подивиться з метою, у разі надзвичайної ситуації, розміщення військових на базі цих шкіл. Будьте ласкаві бути готовими для того, щоб показати освітню установу, не ставлячи жодних питань. Попередньо буде дзвінок нам, і ми вас також інформуватимемо", – сказала начальниця управління освіти.

Знайомий із ситуацією місцевий житель сказав журналістам, що школи перевіряють на відповідність нормам безпеки.

"У нас близько 70 людей хочуть розмістити. Вже приїжджали, дивилися душ та інші умови", – повідомив чоловік.

Видання звернуло увагу, що школи, які мають бути підготовані до розміщення військових, працюють в очному режимі. І наразі невідомо, як навчатимуться діти, якщо там розмістять військових.

Зауважимо, 26 січня російське видання "Вот Так" повідомило, що у Брянській області роздають повістки на випадок воєнного стану. Це у розмові з журналістом видання визнала працівниця військкомату, сказавши, що там працюють "на випередження" – "мало що може статися".

Нагадаємо, військово-політичне командування України попереджало, що Росія готується до нового потужного наступу на Україну, який може здійснити в лютому-березні. За словами президента Володимира Зеленського, це наступ може бути з будь-якого напрямку. Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подолякзапевнив, що новий наступ РФ не буде таким, як у ніч з 23 на 24 лютого 2022 року, через брак ресурсів та зміну позиції країни-агресорки.

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