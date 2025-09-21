В світі офіційно визнають державу Палестина: які країни вже зробили заяви та які умови висунули

Австралія, Британія та Канада синхронно визнали Палестину державою / © AFP

Австралія, Великої Британія та Канада 21 вересня офіційно визнали Палестину незалежною державою.

Про це пише The Guardian.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підтвердив, що рішення набуло чинності саме 21 вересня, одночасно з подібними заявами прем’єрів Великої Британії Кіра Стармера та Канади Марка Карні. Крок спрямований на підтримку двохдержавного рішення на Близькому Сході, досягнення припинення вогню в Газі та звільнення заручників, викрадених під час терактів 7 жовтня 2023 року.

Прем’єр Канади Карні також запропонував партнерство Палестині.

«Діємо, щоб зберегти життєздатною можливість миру та рішення у вигляді двох держав. Це означає безпечний і захищений Ізраїль поряд із палестинською державою. На даний момент у нас немає нічого з цього. Люди — як ізраїльтяни, так і палестинці — заслуговують на мир, змогу відбудовувати свої життя без насильства й страждань. Саме цього з жахливою силою прагне британський народ. Та майже через два роки після варварських атак 7 жовтня заручники досі утримуються терористами ХАМАСу. Вони навіть відмовляються віддати тіла загиблих… Заручники мають бути звільнені негайно, і ми продовжуватимемо боротися, щоб повернути їх додому», — сказав прем’єр Великої Британії Кір Стармер.

Умови визнання

Албаніз заявив, що Австралія визнає «законні та давні прагнення палестинського народу мати власну державу». Відкриття посольства та встановлення дипломатичних відносин відбудеться після виконання Палестинською адміністрацією низки реформ:

визнання права Ізраїлю на існування;

проведення демократичних виборів;

зміни у сфері фінансів, управління та освіти.

Водночас уряди країн, які визнали Палестину, наголосили: ХАМАС не може брати участь у майбутній державі.

Реакція світу

У серпні Австралія приєдналася до міжнародної ініціативи, очолюваної Францією, що викликало різку реакцію прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та попередження про можливі «каральні заходи» з боку президента США Дональда Трампа.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу різко розкритикував рішення Австралії, назвавши Албаніза «слабким» лідером, який «назавжди зіпсував свою репутацію». Він порівняв крок із політикою «умиротворення» та навіть з аншлюсом Чехословаччини Гітлером 1938 року.

Трамп і його союзники, серед яких сенатор Тед Круз та конгресвумен Еліс Стефанік, застерегли про можливі санкції проти Канберри, Лондона та Оттави. Сам Албаніз цього тижня прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН та намагається провести особисту зустріч із Трампом.

Водночас Ізраїль дедалі більше опиняється в міжнародній ізоляції через наступ у Газі та розширення поселень на Західному березі. Незалежна комісія ООН минулого тижня заявила про ознаки геноциду в Газі, звинувативши Нетаньягу та інших ізраїльських лідерів у підбурюванні.

Критика всередині Австралії

Тим часом опозиція виступила проти кроку уряду.

«ХАМАС і досі утримує заручників та контролює Газу. У таких умовах палестинці не мають жодних перспектив демократичного самоврядування», — заявила лідерка Ліберальної партії Сюзан Лей.

Тож, на її думку, визнання Палестини було передчасним.

«Таким чином, Австралія стала ще однією західною країною, яка офіційно підтримала державність Палестини, попри різке невдоволення Ізраїлю та ризик дипломатичного конфлікту з Вашингтоном», — йдеться у повідомленні The Guardian.

Нагадаємо, Ізраїль закликав жителів Гази тікати на південь. ЦАХАЛ здійснює наступ на передмістя Гази в межах планів щодо його захоплення.

Тель-Авів називає Газу оплотом ХАМАС, а тому його захоплення необхідне для перемоги над палестинськими ісламістськими бойовиками.