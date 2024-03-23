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В таборі пропагандистів знов сварки: Соловйов “розніс” Монтян та пригадав її “гріхи”

В таборі пропагандистів знов сварки: Соловйов “розніс” Монтян та пригадав її “гріхи”

Соловйов “наїхав” на Монтян.

Зрадників не люблять ніде.

В Росії пропагандист Володимир Соловойов вкотре “наїхав” на ще одну пропагандистку Тетяну Монтян

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Монтян, ти ципсошна тварюка! Тебе треба посадити! Ти жалюгідна нікчема! Просрала свою батьківщину!”, — заявив Соловйов. 

“Соловйов укотре взявся штовхати зрадницю Тетяну Монтян. Як і Поклонській, їй весь час пригадують українське походження і принижують, як ганебну ганчірку. Зрадників не люблять ніде”, — написав Казанський. 

Нагадаємо, в Росії продовжуються сутички між так званими “Z-патріотами”. Члени партії Лімонова провели акцію проти пропагандистів Соловйова.

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