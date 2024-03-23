В таборі пропагандистів знов сварки: Соловйов “розніс” Монтян та пригадав її “гріхи”

Зрадників не люблять ніде.
В Росії пропагандист Володимир Соловойов вкотре “наїхав” на ще одну пропагандистку Тетяну Монтян.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.
“Монтян, ти ципсошна тварюка! Тебе треба посадити! Ти жалюгідна нікчема! Просрала свою батьківщину!”, — заявив Соловйов.
“Соловйов укотре взявся штовхати зрадницю Тетяну Монтян. Як і Поклонській, їй весь час пригадують українське походження і принижують, як ганебну ганчірку. Зрадників не люблять ніде”, — написав Казанський.
Соловьёв обвинил "низшие чины спецслужб" и некие "башни Кремля" в крышевании Монтян, Кошеваровой и Грубника.— Serg W (@SA61W) March 22, 2024
Выше голову то он поднять не может, это же Соловьёв. Выше-то могут ненароком её и отсечь. pic.twitter.com/MaymGt9yDs
Нагадаємо, в Росії продовжуються сутички між так званими “Z-патріотами”. Члени партії Лімонова провели акцію проти пропагандистів Соловйова.
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